María Divina Filgueiras Rivera

(Viuda de Antonio Souto Rivera)

Falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4.

Barallobre, 12 de febrero de 2026 www.albia.es