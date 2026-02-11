María Pilar Domínguez Cebreiro
(Pili la gemela)
Falleció, a los 74 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: Hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Caranza. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Ferrol, 11 de febrero de 2026 www.albia.es