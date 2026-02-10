Mi cuenta

María Dolores Otero Landrove

(Lola de San Xiao)

Falleció, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago de Pantín. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Pantín (Valdoviño), 10 de febrero de 2026 www.albia.es