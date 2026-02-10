Mi cuenta

Luciano López Fojo

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las CINCO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funeral: Hoy martes a las SEIS Y MEDIA de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 10 de febrero de 2026 www.albia.es