Francisco José Alejandro Rey

(Viudo de Juana Rico Oanes)

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en el día de hoy en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy martes a las siete y media de la tarde, en la parroquia de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 10 de febrero de 2026 www.albia.es