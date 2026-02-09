Matilde Sanjuan Martínez

(Viuda de Don Antonio Rico Pico)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Laraxe. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Cabanas, 9 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es