Juan López Gangoso

(Juanocho)

Falleció, en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funeral: Hoy lunes, a las siete y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 9 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es