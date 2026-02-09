Gumersindo Antonio Calvo Primoy

Falleció, a los 67 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Torres (Vilarmaior) a las cinco, donde se depositarán las cenizas en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Valdoviño, 9 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es