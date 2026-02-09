Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Aurora Castro Cobelo

(Viuda de Don Luis Pérez Vieites)

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy lunes, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 9 de febrero de 2026 Occident Seguros - www.albia.es