Aurora Castro Cobelo

(Viuda de Don Luis Pérez Vieites)

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy lunes, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

