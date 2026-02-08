Mi cuenta

Diario de Ferrol

Manuela Fernández Rodríguez

(Lola a Feiranta) (Viuda de José Martínez Romero)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Neda, 8 de febrero de 2026 Seguros Preventiva - www.albia.es