Juan Ángel Couce Galdo

Falleció a los 65 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy, a las tres y media de la tarde, en la intimidad familiar. Sepelio: mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8. Funeral: mañana a las siete y media de la tarde en Santa María de Caranza.

Ferrol, 8 de febrero de 2026 www.albia.es