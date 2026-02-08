Mi cuenta

José Villarnovo Calvo

(Conocido por Pepe de Leiroa)

Falleció en Loira a los 73 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, día 8, en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Loira (Valdoviño), 8 de febrero de 2026 Seguros Santa Lucía - Velatorio Valdoviño