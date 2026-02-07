Pilar Tenreiro Rubal
(Viuva de Asturias) (A muller que tanto nos coidou e nos quixo, que a terral le sexa leve)
Finou no día de onte, a os 90 anos de idade. l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración polo seu descanso eterno. Enterro: Hoxe sábado. Saída do cortexo fúnebre: Ás cinco menos cuarto da tarde. Cemiterio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación, na igrexa parroquial de San Paulo (Catabois). Tanatorio crematorio Albia, sala nº 9. La Gándara (Ferrol).
Ferrol, 7 de febrero de 2026 Servisa