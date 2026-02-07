Matilde Romalde Rodríguez
(Jubilada de Indipunt)
Falleció a los 73 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado a las siete y media en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Ferrol, 7 de febrero de 2026 www.albia.es