Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Matilde Romalde Rodríguez

(Jubilada de Indipunt)

Falleció a los 73 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado a las siete y media en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 7 de febrero de 2026 www.albia.es