Diario de Ferrol

María Amandina Martínez Fojo

(Viuda de Don Daniel Fernández Cendán)

Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Julián de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narón, 7 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es