Josefa Cercido Vizoso
(Pepita de Romero) (Viuda de Don Antonio Naveiras)
Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.
Narón, 7 de febrero de 2026 www.albia.es