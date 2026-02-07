Francisco Sánchez Corbeira

(Paco Macareno)

Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Fue incinerado en el día de ayer. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Catabois (Ferrol), 7 de febrero de 2026 www.albia.es