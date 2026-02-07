Mi cuenta

Dolores Vidal Rey

(Viuda de Don Eutiquiano Ramos Crespo)

Falleció en Ferrol, el 6 de febrero, a los 81 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 7 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo