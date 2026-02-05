Plácida Fraguela Gato

(Viuda de Don José Breijo Suárez)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 5 de febrero de 2026