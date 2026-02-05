Alfonso Manso Fonticoba
(Viudo de Doña Concepción Díaz Montero)
Falleció en Ferrol, el día 3 de febrero de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las doce del mediodía de hoy, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (Santuario). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).
Ferrol, 5 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo