Julia Goti Rodríguez

(Viuda de Don Secundino Rodríguez Fernández)

Falleció el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Rita de Jubia. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Jubia (Narón), 4 de febrero de 2026 www.albia.es