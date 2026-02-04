Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Aurora Casanova Rivas

Falleció en Ferrol, el 2 de febrero de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las 11.00 de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 4 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo