Aurora Casanova Rivas
Falleció en Ferrol, el 2 de febrero de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las 11.00 de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.
Ferrol, 4 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo