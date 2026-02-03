José Calvo Rodríguez

(Pepe O`Cidre )

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana. Cementerio: Parroquial de Villar (Pontedeume). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Villar (Pontedeume). Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 1. Nota: No se reciben flores.

Villar (Pontedeume), 3 de febrero de 2026