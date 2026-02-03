Isabel Lamas Seijo

(Viuda de Don José Luis López Fraile)

Falleció a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de Serantes. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Serantes. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Serantes (Ferrol), 3 de febrero de 2026