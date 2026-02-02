Víctor López Bouza

Falleció en Ferrol, el 31 de enero, a los 43 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy lunes, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 (Ferrol).

Serantes (Ferrol), 2 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo