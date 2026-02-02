Mi cuenta

Urbana García Díaz

(Viuda de Hilario Vilela Bogo) 

Falleció en Vilaboa a los 99 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, lunes día 2, en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Vilaboa (Valdoviño), 2 de febrero de 2026 Seguros Santa Lucía - Velatorio Valdoviño