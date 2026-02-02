Mi cuenta

Josefa Allegue García

(Viuda de Don Antonio Rivera López) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de Santiago de Barallobre. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Barallobre (Fene), 2 de febrero de 2026 S.F. Vilar do Colo