Diario de Ferrol

Francisco Javier Barro Filgueira

(Paco)

 Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 2 de febrero de 2026 www.albia.es