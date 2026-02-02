Carmen Lorenzo Núñez

(Carmucha) (Viuda de Don Andrés Ramallo)

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las doce y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Serantes. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Serantes (Ferrol), 2 de febrero de 2026