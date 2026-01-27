Mi cuenta

Josefa Doce Meizoso

(Viuda de Pepe o Ferreiro) 

Falleció, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Sta. Mariña de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Sillobre (Fene), 27 de enero de 2026 www.albia.es