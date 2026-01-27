Ángel González Martínez

(Geluco)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral: De Exequías. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Mugardos, 27 de enero de 2026 S.F. Vilar do Colo