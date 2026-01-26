Josefa Landrove Márquez

(Viuda de Don Victoriano Martínez Pérez)

Falleció en Ferrol, el 25 de enero de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Román de Doniños. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Ferrol, 26 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo