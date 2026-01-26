Mi cuenta

José Luis Calvo Romero

Falleció en Ferrol, el 24 de enero de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy lunes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia la iglesia parroquial de Santa María de San Sadurniño, donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 (Ferrol).

San Sadurniño, 26 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo