Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pilar Galdo García

(Viuda de Don Basilio Adega Carballo)

Falleció en Ferrol, el 24 de enero de 2026, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Narón, 25 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo