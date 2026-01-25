Pilar Galdo García

(Viuda de Don Basilio Adega Carballo)

Falleció en Ferrol, el 24 de enero de 2026, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Narón, 25 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo