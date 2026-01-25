Olimpia Picos Pérez

Falleció, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco y media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Montoxo. Funeral de exequias en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8. Nota: No se recibe duelo.

Cedeira, 25 de enero de 2026 www.albia.es