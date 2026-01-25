Mi cuenta

Josefina Rodríguez Naveira

(Viuda de Don Lino López Seco)

Falleció en Ferrol, el 24 de enero de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su descanso. Cremación hoy domingo, a la una y media de la tarde. El funeral se oficiará mañana lunes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Por expreso deseo de la fallecida no se admiten flores. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 25 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo