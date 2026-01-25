Andrés Bogo Rodríguez

Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiles de Santa Eulalia de Valdoviño. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Valdoviño, 25 de enero de 2026