Andrés Bogo Rodríguez
Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiles de Santa Eulalia de Valdoviño. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Valdoviño, 25 de enero de 2026