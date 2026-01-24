Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cipriano Manuel Dopico Rodríguez

(Lolo de Herminia)

Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Uxía de Mandiá. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Mandiá, 24 de enero de 2026 www.albia.es