Cipriano Manuel Dopico Rodríguez
(Lolo de Herminia)
Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Uxía de Mandiá. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Mandiá, 24 de enero de 2026 www.albia.es