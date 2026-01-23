Luisa Martínez Prados

(Viuda de Don Benigno Senra Prados)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida: Cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Villarrube a las cinco, donde recibirá cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3

Narón, 23 de enero de 2026 www.albia.es