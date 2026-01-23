Antonio Hermida Lamas
(Viudo de Doña Pilar Montaña Corral)
Falleció en Ferrol, el 21 de enero, a los 94 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pablo de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3
Ferrol, 23 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo