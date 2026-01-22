Mi cuenta

María Dolores Pérez Díaz

(Viuda de Don Juan Castro Díaz) 

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves a las nueve y media de la mañana. Sepelio: Hoy jueves. Cementerio parroquial de San José Obrero. Funerales: Viernes, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Narón, 22 de enero de 2026 www.albia.es