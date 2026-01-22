Mi cuenta

Eugenio García Varela

(Genucho) 

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narón, 22 de enero de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es