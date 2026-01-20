José Pérez Novo

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, José Manuel y Elena; nieta, Sara; hijo político, hermanos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde. Llegada al cementerio parroquial de San Juan de Moeche a las cuatro, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la capilla de San Ramón de Moeche. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Moeche, 20 de enero de 2026