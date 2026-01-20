Mi cuenta

Cipriano Soto Sachocos

Falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy martes, a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Labacengos a las cinco y media. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 20 de enero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es