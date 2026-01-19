Mi cuenta

Teresa Montero Fernández

(Viuda de Don Manuel Rodríguez Ramos) Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Vicente de Caamouco. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Caamouco (Ares), 19 de diciembre de 2026 S.F. Vilar do Colo