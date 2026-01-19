Mi cuenta

Leonardo Campos Vázquez

(Nardo Campos del BBVA)

 Falleció el día 17, a los 72 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de San Martín do Porto. Iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume. Funeral: A las siete de la tarde. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).

Pontedeume, 19 de enero de 2026 S.F. Vilar do Colo