Juan Tembrás García
Finou, ós 73 anos de idade, tendo recibido os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepelio: Hoxe domingo con saída da capela ardente ás cinco e media da tarde. Cemiterio e igrexa parroquias de San Paio de Ferreira. Funeral: A continuación do sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4. Agradécese que non se envíen flores e que o teñades no voso pensamento.
Ferreira (San Sadurniño), 18 de xaneiro de 2026