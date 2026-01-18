Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Rodríguez Martínez

(Fina) (Viuda de Don Segismundo López Hermida)

Falleció en el día de ayer habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Será incinerado hoy, a las doce y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio: Domingo. Salida de la capilla ardiente: Cinco. Cementerio: Parroquial de Santa María de Neda. Funerales: Iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 18 de enero de 2026 www.albia.es