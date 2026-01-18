Jaime Carlos Vázquez Leira

Falleció en Ferrol, el 17 de enero, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy domingo, a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de San Mateo. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 18 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo