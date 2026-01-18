Francisco Javier Rodríguez Rey

Falleció, a los 62 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Limodre. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Fene, 18 de enero de 2026 www.albia.es